Programa de castração gratuita percorre 20 cidades do Paraná em dezembro

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná) iniciou sua programação de dezembro nesta segunda-feira (1º) em Colorado, no Noroeste, e Quatro Pontes, na região Oeste do estado. O mutirão, coordenado pelo Instituto Água e Terra (IAT), percorrerá 20 municípios paranaenses ao longo do mês.

O 5º ciclo do projeto, lançado em novembro, tem como meta beneficiar 105 mil animais entre cães e gatos. O programa é voltado para pets de famílias de baixa renda, organizações da sociedade civil e protetores independentes. Além das castrações gratuitas, a iniciativa inclui a distribuição de cartilhas sobre maus-tratos, aplicação de vacinas antirrábicas e confecção de placas temáticas sobre biodiversidade.

Para participar, os tutores devem agendar um horário diretamente nos pontos determinados pelas prefeituras parceiras do programa. No momento da inscrição, receberão orientações sobre os cuidados pré e pós-operatórios, medicamentos e a aplicação de um microchip eletrônico para identificação do animal.

O cronograma de atendimentos do CastraPet Paraná em dezembro inclui cidades como Colorado, Quatro Pontes, Nossa Senhora das Graças, Lobato, Marialva, Jandaia do Sul e Foz do Iguaçu, entre outras. As datas e locais específicos estão disponíveis para consulta, permitindo que os moradores das cidades participantes possam se programar para levar seus animais.

Esta ação faz parte de uma estratégia mais ampla de saúde pública e bem-estar animal, visando controlar a população de cães e gatos e prevenir zoonoses. O programa também oferece palestras sobre doenças transmitidas por animais e orientações sobre vacinação e vermifugação.