Programa Casa Fácil entrega 51 apartamentos a famílias em Pinhais

A entrega do Residencial Pinalle, nesta sexta-feira (12), concretizou o sonho da casa própria para 51 famílias de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O empreendimento, avaliado em R$ 11,7 milhões, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Cohapar, a Caixa Econômica Federal e a iniciativa privada.

Do total de beneficiários, 38 receberam subsídio do Programa Casa Fácil para custear o valor de entrada dos imóveis. O aporte estadual de R$ 760 mil foi destinado a famílias com renda de até quatro salários mínimos, que se enquadraram nos critérios do programa.

Localizado próximo à Avenida Iraí, o condomínio oferece fácil acesso a comércios, praças e transporte público. O residencial conta com elevador, portaria remota e diversas áreas de lazer, incluindo playground, espaços para atividades físicas, horta comunitária e área de convivência.

Os apartamentos, com área a partir de 45,97 m², possuem dois dormitórios, banheiro social, sala integrada com cozinha, sacada com churrasqueira e lavanderia. Os valores iniciam em R$ 227 mil, com parcelas mensais em torno de R$ 837, podendo ser financiados em até 35 anos.

Raiany Vieira da Silva, professora de 28 anos, é uma das beneficiárias do programa. Para ela, a aquisição do imóvel representa independência e realização pessoal. “É um sentimento de conquista, de conseguir algo que é meu e que ninguém vai tirar”, celebrou.

O Casa Fácil Paraná, programa habitacional do Governo do Estado executado pela Cohapar, oferece subsídios de R$ 20 mil para famílias com renda de até quatro salários mínimos. Recentemente, foi lançada a modalidade Casa Fácil – Terceira Idade, que concede subsídios de R$ 80 mil para pessoas entre 60 e 70 anos.