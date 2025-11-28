Habitação

Programa Casa Fácil aprova benefício para 194 idosos no Paraná

O Governo do Paraná aprovou o benefício de R$ 80 mil para 194 idosos através do programa Casa Fácil, modalidade Valor de Entrada – Terceira Idade. A iniciativa, lançada em maio deste ano, visa facilitar a aquisição da casa própria para pessoas entre 60 e 70 anos. O investimento total já ultrapassa R$ 15,5 milhões.

O programa é destinado a idosos com renda de até quatro salários mínimos, inscritos no Cadastro de Pretendentes da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), sem imóvel próprio e com crédito aprovado pela Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.

Dos 194 beneficiados, cinco já residem em novas moradias nas cidades de Londrina, Cascavel, Curitiba, Almirante Tamandaré e Goioerê. A renda média mensal dos contemplados é de R$ 3.558, com prestações mensais de financiamento em torno de R$ 861.

O Casa Fácil Paraná também oferece a modalidade Valor de Entrada padrão, que disponibiliza R$ 20 mil de subsídio para famílias na compra de um imóvel habilitado no programa. Interessados podem se inscrever e consultar os empreendimentos disponíveis no site da Cohapar.

