Programa Asfalto Novo ultrapassa R$ 1 bilhão em investimentos no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Asfalto Novo, Vida Nova, iniciativa do Governo do Paraná para qualificação urbana dos municípios, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão aplicados em projetos de pavimentação concluídos ou em andamento. Lançado em 2019, o programa já entregou mais de 418 quilômetros de vias pavimentadas, beneficiando 3,5 mil ruas em 168 municípios paranaenses.

O programa, que inclui também a instalação de calçadas acessíveis, galerias pluviais e iluminação de LED, tem como objetivo eliminar o pó e a lama de áreas urbanas. Até o momento, o total de investimentos em todos os status de projetos alcança R$ 5,3 bilhões, abrangendo 386 municípios.

Impactos e avanços do programa

O Asfalto Novo, Vida Nova tem transformado a realidade de comunidades que ainda conviviam com vias de terra. A pavimentação melhora a mobilidade, reduz poeira e lama, aumenta a segurança e valoriza os bairros. Alguns municípios, como Renascença, Antonio Olinto e Sabáudia, já tiveram projetos de grande porte concluídos.

O governo disponibilizou o Asfaltômetro, uma ferramenta online que mostra em tempo real o número de quilômetros pavimentados e os valores investidos em cada município. Além disso, 17 municípios já têm suas áreas urbanas completamente pavimentadas ou com projetos em andamento para cobertura integral das vias.

O programa vai além da infraestrutura, impactando positivamente o transporte escolar, o acesso de veículos de emergência e o comércio local. A expansão continua em todo o Paraná, com o objetivo de reorganizar o espaço urbano e garantir condições iguais de infraestrutura em todas as áreas das cidades.