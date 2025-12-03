Professores de matemática do Paraná receberão formação de Stanford em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de 2026, professores de Matemática da rede estadual do Paraná receberão formação continuada baseada em um método desenvolvido na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A iniciativa é fruto de um Termo de Cooperação assinado entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), o Itaú Social e o Instituto Canoa, visando fortalecer o ensino da disciplina nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

O programa não envolverá recursos públicos, sendo custeado pelo Itaú Social. As aulas começarão em março de 2026, com foco na recomposição da aprendizagem e no desenvolvimento de competências dos professores e, consequentemente, dos estudantes da rede pública estadual.

A metodologia, já presente em sistemas educacionais de países com alto desempenho em letramento matemático, busca promover uma compreensão mais profunda das ideias e métodos matemáticos, indo além da simples memorização. O professor Fernando Carnaúba, um dos fundadores do Instituto Canoa e docente na Universidade de Stanford, explica que o foco será no Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (CPC) e na equidade, garantindo que nenhum aluno fique para trás.

A capacitação envolverá diretamente cerca de 40 professores do programa Formadores em Ação e técnicos pedagógicos da Secretaria. No entanto, o impacto esperado é muito maior: aproximadamente três mil professores de Matemática da rede estadual serão alcançados, beneficiando potencialmente mais de 500 mil estudantes nas diferentes etapas de ensino.

Gilmara de Fátima Weingartner, chefe do Núcleo Formadores em Ação da Secretaria, destaca a importância da parceria para superar os desafios identificados nas avaliações externas. As formações serão baseadas no currículo e nos materiais de aula já utilizados pela Seed-PR, garantindo que a formação seja um apoio efetivo ao exercício da profissão docente.