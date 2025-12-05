Produtores paranaenses lançam lojas virtuais na Shopee em programa de incubação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Trinta produtores do Paraná iniciarão suas operações em lojas virtuais na plataforma Shopee a partir da próxima segunda-feira (8). Esses empreendedores fazem parte da segunda turma do Programa de Incubação, uma iniciativa da Invest Paraná em parceria com o marketplace, visando capacitá-los para o comércio eletrônico.

Os produtos serão exibidos em uma vitrine especial chamada ‘Do Paraná para o Brasil’, que passará por uma atualização de layout. Rogério Chaves, diretor de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, destaca que a renovação da campanha ampliará a visibilidade dos participantes.

O programa oferece um ciclo completo de apoio, incluindo diagnóstico de maturidade do negócio, capacitações em marketing digital e operação da plataforma, além de ações promocionais. Luciana Hachmann, head de Relações Governamentais da Shopee, afirma que a parceria reafirma o compromisso com o empreendedorismo brasileiro.

Guia de Comercialização Online

Para ampliar o alcance da iniciativa, será disponibilizado virtualmente um Guia de Comercialização Online, contendo orientações para produtores que desejam ingressar ou se aprimorar no mercado digital. O material integrará a biblioteca de publicações do programa de Vocações Regionais Sustentáveis (VRS).

Entre os participantes do programa está Mauro Ricardo Gennari, da Sabores da Graciosa, que busca expandir a venda de produtos inovadores como manteiga e patê de palmito. Jairo Corrent, da Terra das Abelhas, vê na plataforma uma oportunidade de vender mel de abelhas sem ferrão diretamente ao consumidor.

O Programa de Incubação é destinado a microempreendedores individuais, pessoas jurídicas com CNPJ ativo e produtores rurais cadastrados no CAD/PRO que comercializem produtos nas categorias de alimentos, bebidas, artesanato, bem-estar ou cosméticos. A próxima edição será anunciada por meio de edital no próximo ano.