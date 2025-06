Princesa da família imperial japonesa visita o Paraná

O Paraná vai receber nos próximos dias a visita oficial da princesa Kako de Akishino, integrante da família imperial japonesa. A agenda da sobrinha do imperador Naruhito inclui passagens por Maringá, Rolândia, Londrina e Foz do Iguaçu, entre 8 e 15 de junho, como parte das celebrações dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão.

Na cidade canção, a princesa se reúne no dia 8 com jovens descendentes de japoneses na Associação Cultural e Esportiva de Maringá (ACEMA). A cidade tem forte influência nipônica em sua história, abrigando o Parque do Japão e mantendo uma relação de cidade-irmã com Kakogawa, que inclusive dá nome a uma avenida maringaense.

A agenda continua no dia 9 com visita ao Museu Histórico da Imigração Japonesa, em Rolândia. O espaço já recebeu o príncipe Fumihito de Akishino, pai de Kako, em 2015, e a irmã da princesa, Mako, em 2018.

Ainda no mesmo dia, a princesa será recebida pelo governador Ratinho Junior em Londrina, que entregará uma homenagem do Governo do Estado na Aliança Cultural Brasil-Japão. Haverá plantio simbólico de uma árvore no Jardim Japonês, almoço com autoridades e visita à Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL).

A influência japonesa na segunda maior cidade do Estado é notável. A Rua Sergipe, no Centro, ficou conhecida como “Pequena Tóquio” devido à concentração de estabelecimentos comerciais japoneses desde a década de 1930.

Após uma passagem pelo Rio de Janeiro, a princesa retorna ao Paraná no dia 14, com destino a Foz do Iguaçu. Lá, ela se reúne com a comunidade nikkei e, no dia seguinte, conhece as Cataratas do Iguaçu, encerrando sua visita ao estado.

O Brasil abriga a maior comunidade nipônica fora do Japão, com 2,7 milhões de japoneses e descendentes. No Paraná, segunda maior colônia do país com cerca de 276 mil nikkeis, as primeiras famílias começaram a se estabelecer em Curitiba a partir de 1912 e no Norte e Noroeste a partir de 1914.

Os laços entre o Paraná e o Japão se refletem nas parcerias entre cidades-irmãs: Assis Chateaubriand e Shibata-machi, Curitiba e Himeji-shi, Londrina e Nishinomiya-shi, Maringá e Kakogawa-shi, Paranaguá e Awaji-shi, além da irmandade entre o estado e a província de Hyogo.