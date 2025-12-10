Primeira casa reconstruída após tornado é entregue em Rio Bonito do Iguaçu

A primeira casa reconstruída após o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu há um mês será entregue nesta quinta-feira (11). Marilda Risse, esposa de uma das vítimas da tragédia, receberá as chaves da nova moradia. A iniciativa faz parte de um projeto do governo estadual que prevê a construção de 320 unidades habitacionais na cidade, com investimento total de R$ 44 milhões.

As novas casas estão sendo construídas pela empresa Tecverde, utilizando o método wood frame. Esta técnica emprega uma estrutura leve de madeira para erguer paredes, formando a base para painéis de fechamento interno e externo. O sistema é conhecido por sua rapidez de montagem, conforto térmico e acústico, além de ser considerado sustentável por utilizar madeira de reflorestamento e gerar menos resíduos durante a construção.

A ordem de reconstrução das moradias foi estabelecida após a realização de 1,5 mil vistorias em imóveis da cidade. O trabalho foi conduzido pela Cohapar em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PR) e o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná (Ibape-PR). Proprietários de terrenos adequados receberão novas casas no mesmo local, enquanto aqueles sem área própria terão suas moradias instaladas em uma região doada pela prefeitura, que ainda está em preparação.

A entrega da primeira casa reconstruída está marcada para as 14 horas desta quinta-feira, na Rua Euclides Ribeiro, 410, em frente ao Parque de Máquinas de Rio Bonito do Iguaçu.