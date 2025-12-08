Tornado em Rio Bonito do Iguaçu

Primeira casa pós-tornado em Rio Bonito do Iguaçu está quase pronta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 08/12/25 11h07

Um mês após o tornado que destruiu cerca de 90% de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, a primeira de 320 casas contratadas pelo Governo do Estado está praticamente concluída. A expectativa é que a unidade seja entregue esta semana para Marilda Risse, esposa de uma das sete vítimas da tragédia.

As obras foram iniciadas na última quarta-feira (3) com a fundação rasa, incluindo instalações elétricas, hidráulicas e de gás. No fim de semana (6 e 7), a estrutura principal foi erguida, com montagem das paredes pré-fabricadas e telhado. Os próximos passos são os acabamentos finais.

A agilidade na construção se deve ao modelo construtivo wood frame, que utiliza estrutura leve de madeira para erguer paredes. Esse método é caracterizado pela rapidez na montagem, conforto térmico/acústico e sustentabilidade, usando madeira de reflorestamento e gerando menos resíduos.

Outras duas residências tiveram a montagem iniciada nesta segunda-feira (8). Oito lotes já passaram pelas fases de limpeza e nivelamento do solo. A empresa recebe semanalmente autorização para executar o serviço em novos espaços liberados.

As 320 unidades contratadas receberão investimento total de R$ 44 milhões. A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) gerencia as obras e o cadastro das famílias atingidas. A construção segue uma ordem definida após 1,5 mil vistorias realizadas em parceria com entidades de engenharia.

Moradores proprietários de terrenos adequados receberão novas casas no mesmo local. Os sem área própria terão moradias instaladas em região doada pela prefeitura. As unidades variam entre 45 m², 48 m² e 50 m², com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. O prazo para entrega das 320 casas é de 180 dias.

Além das casas, famílias afetadas recebem outros auxílios estaduais. Um benefício de R$ 1 mil já foi pago a 1.475 famílias vulneráveis. Também foram distribuídos 410 cartões de Reconstrução, oferecendo até R$ 50 mil para reformar residências danificadas pelo tornado.

