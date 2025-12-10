Primeira casa pós-tornado em Rio Bonito do Iguaçu começa a ser construída

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A construção da primeira casa nova em Rio Bonito do Iguaçu, cidade paranaense atingida por um tornado há um mês, teve início nesta quinta-feira (11). A residência está sendo erguida para Marilda Risse, esposa de uma das vítimas da tragédia. O projeto faz parte de um plano do governo estadual para reconstruir 320 unidades habitacionais na região, com investimento total de R$ 44 milhões.

A empresa Tecverde, contratada para o projeto, utiliza o método construtivo wood frame, que emprega estruturas leves de madeira para erguer as paredes. Essa técnica é conhecida por sua rapidez de montagem, eficiência térmica e acústica, além de ser considerada sustentável por usar madeira de reflorestamento e gerar menos resíduos.

A ordem de construção das casas foi determinada após 1,5 mil vistorias realizadas pela Cohapar em parceria com o Crea-PR e o Ibape-PR. Proprietários de terrenos adequados receberão novas moradias no mesmo local, enquanto aqueles sem área própria terão casas construídas em um terreno doado pela prefeitura, ainda em preparação.

A iniciativa faz parte dos esforços do governo estadual para auxiliar na reconstrução da cidade após o desastre natural. As obras buscam atender às necessidades imediatas de moradia da população afetada, priorizando a segurança e o bem-estar dos habitantes de Rio Bonito do Iguaçu.