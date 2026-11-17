A previsão do tempo em Londrina para esta terça-feira (17) indica um dia marcado por chuva leve e temperaturas elevadas. Os londrinenses devem se preparar para um clima úmido, com precipitações ao longo do dia e da noite, além de sensação térmica ainda mais elevada que a temperatura real. As temperaturas nesta terça-feira devem oscilar entre mínima de 21,2 ºC e máxima de 30ºC. Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, a sensação térmica será mais intensa, podendo atingir 32,1ºC nos horários mais quentes do dia.

O índice de calor (heat index, que mede como o corpo humano realmente sente a temperatura combinada com a umidade) também chegará aos 32,1ºC, o que pode causar desconforto térmico para a população.

Previsão indica chuva para Londrina?

Durante o período diurno, o clima em Londrina será caracterizado por chuva leve, com probabilidade de precipitação de 20% e acúmulo estimado em apenas 0,16 mm. A umidade relativa do ar ficará em 63%, enquanto a cobertura de nuvens alcançará 96% do céu. Os ventos soprarão do nordeste a 13 km/h, com rajadas que podem chegar a 26 km/h. Um dado importante é o índice UV de 8, considerado muito alto, então mesmo com o tempo nublado, recomenda-se o uso de protetor solar. Já no período noturno, a situação muda consideravelmente. A probabilidade de chuva aumenta para 75%, com acúmulo bem mais significativo de 4,46 mm de precipitação. A umidade relativa do ar sobe para 85%, tornando a noite mais úmida e abafada.

Os ventos mudarão de direção, vindo do leste a apenas 3 km/h, com rajadas de até 10 km/h. A cobertura de nuvens permanecerá alta, com 97% do céu encoberto. Um alerta importante é a probabilidade de tempestades com trovoadas, que chega a 70% durante o dia, reduzindo para 30% durante a noite.

Embora as chuvas previstas sejam de intensidade leve, os londrinenses devem ficar atentos aos avisos da Defesa Civil e evitar áreas de risco durante possíveis trovoadas. Lua na fase crescente O nascer do sol está previsto para as 5h31 e o pôr do sol às 18h47 (horário local). A lua estará na fase crescente, com o nascimento do satélite natural previsto para as 12h12. Essas condições astronômicas podem influenciar sutilmente as marés atmosféricas e o comportamento climático regional.