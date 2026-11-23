A previsão do tempo para Londrina nesta segunda-feira (23) indica um dia completamente nublado, com alta probabilidade de chuva ao longo do período. O clima em Londrina apresenta condições típicas de tempo instável, com céu encoberto durante todo o dia e possibilidade de pancadas isoladas acompanhadas de trovoadas.

As temperaturas variam entre mínima de 22,1ºC e máxima de 27,1ºC, com sensação térmica podendo atingir 30ºC nos momentos mais quentes do dia. A umidade relativa do ar permanece elevada, chegando a 94% durante a noite, o que contribui para a sensação de abafamento característica deste período.

Durante o dia, o tempo em Londrina traz precipitação acumulada de 16,52 mm, com 75% de probabilidade de chuva e 40% de chance de tempestades com raios. Os ventos sopram de oeste-noroeste a 8 km/h, com rajadas que podem alcançar 26 km/h. O índice UV permanece moderado, registrando nível 3.

Previsão indica chuva para o período noturno?

Sim, a previsão do tempo aponta continuidade das condições nubladas durante a noite, porém com redução da intensidade das precipitações. A probabilidade de chuva cai para 35%, com acumulado de apenas 0,44 mm esperado. Os ventos mudam de direção, soprando de leste a 6 km/h, com rajadas de até 11 km/h.

A cobertura de nuvens permanece em 100% tanto no período diurno quanto noturno, mantendo o céu completamente encoberto. Recomenda-se que os moradores mantenham guarda-chuvas por perto e dirijam com atenção especial devido às condições de pista molhada.

