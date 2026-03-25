Tempo em Londrina: Quarta-feira ensolarada com máxima de 29°C

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A quarta-feira, 25 de março de 2026, promete ser um dia ensolarado e quente em Londrina, com temperaturas máximas chegando aos 29,2°C. O Serviço de Meteorologia prevê um dia com céu predominantemente limpo e baixa probabilidade de chuva, oferecendo condições ideais para atividades ao ar livre.

Durante o dia, a umidade relativa do ar ficará em torno de 60%, com ventos leves soprando do leste a uma velocidade média de 8 km/h. O índice UV será elevado, atingindo 8 na escala, o que requer cuidados especiais com a exposição ao sol, como uso de protetor solar e roupas adequadas.

À noite, a temperatura mínima prevista é de 20,1°C, com o céu permanecendo claro e a umidade aumentando para 77%. Os ventos mudarão ligeiramente para leste-sudeste, com velocidade reduzida para 6 km/h.

Para os londrinenses que planejam atividades ao ar livre, o nascer do sol está previsto para as 6h30 e o pôr do sol para as 18h30. A lua estará em sua fase de quarto crescente, com moonrise previsto para as 13h20.

Apesar do dia ensolarado, é importante lembrar que a sensação térmica pode chegar a 30,3°C durante as horas mais quentes. Recomenda-se a hidratação frequente e a busca por locais sombreados, especialmente entre 10h e 16h, quando a radiação solar é mais intensa.