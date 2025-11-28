Previsão aponta dezembro mais seco e quente no Paraná em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê um dezembro de 2025 com chuvas abaixo da média e mais dias ensolarados no estado. O meteorologista Reinaldo Kneib explica que o enfraquecimento da Oscilação Antártica e a atividade do fenômeno La Niña contribuem para essa tendência mais seca.

Com o predomínio do sol, as temperaturas devem subir. Historicamente, as médias mais altas em dezembro variam de 24°C a 26°C no extremo Oeste, enquanto as mais baixas ficam entre 18°C e 20°C na Região Metropolitana de Curitiba e cidades como Palmas, General Carneiro e Guarapuava.

Quanto às chuvas, embora a média histórica de dezembro seja alta, especialmente no Litoral (250-300 mm), a previsão indica que as estações não alcançarão esses valores em 2025. Kneib ressalta que o mês terá maior sequência de dias estáveis, com pancadas de chuva isoladas entre tarde e noite.

O verão de 2025 terá início oficialmente em 21 de dezembro, às 12h03, marcando o Solstício de Verão no hemisfério Sul. Esta data representa o dia mais longo e a noite mais curta do ano, devido à maior incidência de luz solar recebida nesta região do planeta.