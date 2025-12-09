Presos encerram trabalhos de limpeza em Rio Bonito do Iguaçu após tornado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 100 custodiados, em sua maioria do Programa Mãos Amigas, concluíram os trabalhos de limpeza em Rio Bonito do Iguaçu, município do Centro-Sul paranaense atingido por um tornado em 7 de novembro. A ação, realizada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) e Secretaria da Segurança Pública, durou 30 dias e envolveu serviços de manutenção, conservação e pequenos reparos em espaços públicos e ruas da cidade.

Os detentos e policiais penais, vindos de Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa e Cascavel, atuaram em diversas frentes, incluindo pintura, jardinagem, limpeza e reparos elétricos e hidráulicos. Os trabalhos abrangeram escolas, órgãos públicos, o Batalhão da Polícia Militar e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Na área educacional, os esforços se concentraram nos colégios estaduais Ludovica Safraider, Ireno Alves dos Santos e na sede da Apae. O Fundepar destinou R$ 75 mil do Fundo Rotativo para reparos prioritários e ações de limpeza, sendo R$ 50 mil para o Colégio Ireno Alves e R$ 25 mil para o Colégio Ludovica Safraider.

Após a conclusão da limpeza, o governo estadual se prepara para iniciar obras de reconstrução, que incluem recomposição de coberturas, recuperação estrutural e substituição de esquadrias. Os serviços serão executados por empresas contratadas via licitação, com previsão de conclusão até o início do ano letivo de 2026. O investimento inicial previsto é de até R$ 16 milhões.

Para aprimorar a qualificação dos detentos, o Fundepar, em parceria com a Polícia Penal e o Sesi-PR, iniciará em dezembro uma série de cursos de capacitação em dez Núcleos Regionais de Educação. Os treinamentos incluirão trabalhos em altura, operação de equipamentos e técnicas de segurança.

O Programa Mãos Amigas, instituído pela Lei Estadual 21.815/2023 e regulamentado pelo Decreto 9.044/2025, visa a execução de serviços de manutenção e reparos em unidades escolares utilizando mão de obra de presos do sistema penal do Paraná, promovendo oportunidades de ressocialização e benefícios diretos à comunidade.