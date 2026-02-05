Presidente da Gazeta do Povo lança mensagem no aniversário de 107 anos do jornal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Gazeta do Povo completa nesta terça-feira (05/02) 107 anos de história. Presidente do jornal e também da Tribuna do Paraná, Guilherme Döring Cunha Pereira, gravou uma mensagem para celebrar a data, destacando alguns dos desafios para o ano de 2026 e como a Gazeta pretende cumprir, com ainda mais responsabilidade, o trabalho entregue diariamente aos leitores.

“Em um país que viverá mais uma eleição decisiva, sentimos a responsabilidade de compartilhar nossas preocupações, nossos anseios e, sobretudo, nosso compromisso com o leitor”, diz Cunha Pereira. Assista:

Ainda em sua mensagem, destaca o momento de anomalia institucional que se instalou no país, com o agigantamento do Poder Judiciário à revelia da Constituição, e a importância de se preparar para mais uma eleição decisiva, que acontece em outubro.

“Nossa leitura é clara, vocês a conhecem. De qualquer forma, repasso esse diagnóstico sem meias tintas, mas de forma sintética”, declara. Assista: