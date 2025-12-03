Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia é reformulado e amplia categorias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (2) o Decreto nº 12.098 que reformula o Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia. A nova legislação amplia o escopo da premiação, fortalecendo a integração com o ensino superior e alinhando o reconhecimento científico às políticas estaduais de inovação. As mudanças serão implementadas na 39ª edição, em 2026.

O destaque está na ampliação das categorias, que passam de cinco para dez, permitindo reconhecer com mais precisão a diversidade de perfis do ecossistema científico e tecnológico paranaense. As novas modalidades incluem Pesquisador Sênior, Extensionista, Jovem Pesquisador, Estudante Universitário, Inventor Independente, Jornalismo Científico, Práticas Pedagógicas Inovadoras, Trajetórias Acadêmicas de Excelência, Amigo da Ciência e Divulgador Científico.

A premiação ganha uma nova identidade: Prêmio Paranaense de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, reforçando o papel estratégico das universidades e instituições de ensino superior. O objetivo é valorizar tanto pesquisadores consolidados quanto novos talentos, além de reconhecer práticas pedagógicas, extensão universitária e iniciativas de empreendedorismo e inovação em todo o estado.

O novo formato considera a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná (Pecti) 2024-2030, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná e a regulamentação do Fundo Paraná. A cada edição, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) publicará um edital específico com as áreas do conhecimento contempladas e os critérios de avaliação para cada categoria.

Os vencedores continuarão sendo selecionados por comissões de especialistas independentes, formadas por pesquisadores de diferentes instituições e estados do Brasil, assegurando diversidade e imparcialidade nas avaliações dos projetos inscritos. A premiação financeira será detalhada no edital de cada edição, exceto para as categorias Amigo da Ciência e Divulgador Científico, que receberão reconhecimento institucional.