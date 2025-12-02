Turismo

Prêmio Embratur Visit Brasil abre inscrições para reconhecer turismo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 02/12/25 12h07
José Fernando Ogura/Arquivo AEN

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e a Revista Exame abriram as inscrições para o Prêmio Embratur Visit Brasil. A premiação visa reconhecer destinos, organizações, campanhas e profissionais que se destacam na promoção do turismo brasileiro no exterior.

O prêmio conta com oito categorias: Destino em destaque, Companhia Aérea, Aeroporto, Convention & Visitors Bureau, Hotelaria, Prática Sustentável ou Turismo Regenerativo, Solução Tecnológica e Liderança Feminina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 24 de janeiro de 2026.

Serão avaliadas iniciativas, campanhas, ativações de marca, cooperação com influenciadores e formadores de opinião, além de parcerias estratégicas com operadoras e companhias aéreas. O foco está em ações voltadas ao turista estrangeiro, com inteligência mercadológica e direcionamento segmentado.

Segundo dados oficiais, o Paraná recebeu mais de 888 mil turistas estrangeiros em 2025. A premiação representa uma oportunidade para empresas e profissionais do setor turístico paranaense obterem reconhecimento por suas ações de promoção internacional.

Os interessados em participar do Prêmio Embratur Visit Brasil podem se inscrever através do site oficial da premiação.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.