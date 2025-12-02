Prêmio Embratur Visit Brasil abre inscrições para reconhecer turismo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e a Revista Exame abriram as inscrições para o Prêmio Embratur Visit Brasil. A premiação visa reconhecer destinos, organizações, campanhas e profissionais que se destacam na promoção do turismo brasileiro no exterior.

O prêmio conta com oito categorias: Destino em destaque, Companhia Aérea, Aeroporto, Convention & Visitors Bureau, Hotelaria, Prática Sustentável ou Turismo Regenerativo, Solução Tecnológica e Liderança Feminina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 24 de janeiro de 2026.

Serão avaliadas iniciativas, campanhas, ativações de marca, cooperação com influenciadores e formadores de opinião, além de parcerias estratégicas com operadoras e companhias aéreas. O foco está em ações voltadas ao turista estrangeiro, com inteligência mercadológica e direcionamento segmentado.

Segundo dados oficiais, o Paraná recebeu mais de 888 mil turistas estrangeiros em 2025. A premiação representa uma oportunidade para empresas e profissionais do setor turístico paranaense obterem reconhecimento por suas ações de promoção internacional.

Os interessados em participar do Prêmio Embratur Visit Brasil podem se inscrever através do site oficial da premiação.