Preços de alimentos e bebidas caem 1,33% no Paraná em novembro

O Índice Ipardes de Preços Regional Alimentos e Bebidas (IPR) registrou queda de 1,33% em novembro no Paraná, a menor variação para o mês desde 2020. O índice acumulado de janeiro a novembro de 2025 foi de 0,46%, e nos últimos 12 meses atingiu 1,64%, o menor resultado desde maio de 2024. Os dados foram divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) nesta sexta-feira (5).

Cerca de metade da queda em novembro está relacionada ao subgrupo leites e derivados, que influenciou o resultado mensal com -0,74 pontos percentuais (p.p.). Tubérculos, raízes e legumes contribuíram com -0,60 p.p., e cereais com -0,09 p.p. Os preços médios de tubérculos, raízes e legumes caíram 14,52%, enquanto leite e derivados recuaram 5,29%.

As maiores quedas foram observadas no tomate (-31,38%), abobrinha (-24,14%), pepino (-19,50%), leite integral (-8,96%) e melão (-6,61%). A elevação da temperatura impactou a produtividade de tomate, abobrinha e pepino, ampliando a disponibilidade ao consumidor. O preço do leite refletiu a expansão da oferta e maior captação.

A queda do IPR foi registrada em todos os municípios pesquisados, com destaque para Cascavel (-1,64%), Maringá (-1,62%) e Foz do Iguaçu (-1,47%). O subgrupo tubérculos, raízes e legumes teve quedas significativas em várias cidades, como Cascavel (-17,18%) e Curitiba (-16,56%).

Na contramão da tendência, houve aumento nos preços da banana-caturra (5,05%), cebola (4,67%), maçã (4,09%) e óleo de soja (3,62%). Esses reajustes se devem a menores volumes ofertados por conta de transição de safras e demanda aquecida por óleo de soja.

Nos últimos 12 meses, a variação acumulada foi de 1,64%, com Guarapuava registrando o maior índice (2,56%). Fatores que ajudaram a conter os preços incluem quedas no subgrupo cereais e na batata-inglesa em várias cidades. O café ainda apresenta a maior alta acumulada em 12 meses em seis municípios.