PRC-466 terá nova interdição para detonação de rochas na quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizará uma nova interdição na PRC-466 para detonação de rochas nesta quinta-feira (11). O bloqueio ocorrerá na altura do km 198, entre 14h e 17h, como parte das obras de duplicação da rodovia entre Pitanga e Turvo.

Durante o período de interdição, o tráfego será totalmente bloqueado. A liberação da pista está prevista para acontecer após a retirada do material e limpeza da área. O DER/PR recomenda que os usuários da rodovia evitem aglomerações e respeitem a sinalização provisória no trecho.

Moradores das proximidades são orientados a se afastarem do local e retirarem seus animais de criação antes da operação de detonação, por medida de segurança.

A duplicação da PRC-466 entre Pitanga e Turvo abrange 45,5 quilômetros de extensão, com um investimento total de R$ 514,2 milhões. O projeto inclui a restauração em concreto da pista existente, construção de dois viadutos, uma passarela para pedestres em Pitanga e novas pontes sobre os rios Carazinho e Bonito. Atualmente, a obra está com 10,35% de execução concluída.