PRC-466 será interditada para detonação de rochas nesta quarta-feira

A PRC-466 será interditada nesta quarta-feira (17) para operação de detonação de rochas no km 233+500. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que o bloqueio total do tráfego ocorrerá das 14h às 17h.

A interdição é necessária para o avanço da obra de duplicação em concreto entre Turvo e Palmeirinha, distrito de Guarapuava. As rochas estão no caminho do novo pavimento e precisam ser removidas.

O DER/PR orienta os usuários da rodovia a evitarem aglomerações e não se aproximarem do local de detonação, respeitando a sinalização provisória no trecho.

Detalhes da obra

A duplicação em concreto da PRC-466 entre Turvo e Palmeirinha tem extensão de 27,02 quilômetros. O projeto inclui a restauração em concreto da pista existente, a construção de dois novos viadutos e uma nova ponte sobre o Rio Turvo.

O investimento total na obra é de R$ 293,75 milhões. Atualmente, 9,96% dos trabalhos foram executados. A conclusão da duplicação deve melhorar significativamente o fluxo de veículos e a segurança no trecho.