PRC-466 será interditada para detonação de rochas na próxima terça-feira

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizará uma nova operação de detonação de rochas na PRC-466 na próxima terça-feira (09). A interdição total do tráfego ocorrerá no km 233+500, das 14h às 17h, como parte das obras de duplicação entre Turvo e Palmeirinha, distrito de Guarapuava.

A detonação é necessária para remover obstáculos no caminho do novo pavimento. O DER/PR orienta os usuários a evitarem aglomerações e não se aproximarem do local da operação, respeitando a sinalização provisória no trecho.

A obra de duplicação em concreto da PRC-466 abrange 27,02 quilômetros entre Turvo e Palmeirinha, com um investimento de R$ 293,75 milhões. O projeto inclui a restauração da pista existente, a construção de dois novos viadutos e uma nova ponte sobre o Rio Turvo. Atualmente, 9,96% da obra foi executada.

Motoristas que utilizam a rodovia devem planejar suas viagens considerando o bloqueio temporário e buscar rotas alternativas, se possível, para evitar transtornos durante o período de interdição.