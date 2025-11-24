PRC-466 será interditada para detonação de rochas em obra de duplicação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizará uma interdição total da PRC-466 nesta quarta-feira (26), no km 237, para detonação de rochas às margens da pista. O bloqueio ocorrerá das 14h às 17h, como parte das obras de duplicação entre Turvo e Palmeirinha, distrito de Guarapuava.

A detonação é necessária para remover obstáculos no caminho do novo pavimento. O DER/PR orienta os usuários a evitarem aglomerações e não se aproximarem do local da detonação, respeitando a sinalização provisória no trecho.

A obra de duplicação em concreto da PRC-466 abrange 27,02 quilômetros entre Turvo e Palmeirinha, com um investimento de R$ 293,75 milhões. O projeto inclui a restauração em concreto da pista existente, a construção de dois novos viadutos e uma nova ponte sobre o Rio Turvo.

Motoristas que utilizam a rodovia devem planejar suas viagens considerando o período de interdição e buscar rotas alternativas, se possível. O DER/PR recomenda atenção redobrada ao trafegar pela região nos próximos dias, devido às alterações no fluxo de veículos e à presença de maquinário e trabalhadores na área.