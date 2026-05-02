Prazo para regularizar título de eleitor termina dia 6 de maio no Paraná; veja onde ir

Com 10.331 atendimentos realizados apenas em Curitiba entre os dias 28 de abril e 1º de maio, o plantão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) segue a todo vapor neste sábado (2) e domingo (3) para quem precisa emitir, regularizar ou transferir o Título de Eleitor. O prazo final para a atualização do cadastro eleitoral termina na próxima quarta-feira, 6 de maio, e é fundamental que os eleitores fiquem atentos ao calendário.

Neste fim de semana, os Fóruns Eleitorais localizados em municípios com mais de 70 mil eleitores estarão abertos das 9h às 17h. Ao todo, 23 unidades estão prestando atendimento com horário estendido: Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Arapongas, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Sarandi, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama.

Nas demais unidades e na sede do TRE-PR não há expediente nestes dias. Os prazos que se iniciem ou se encerrem no dia do feriado (1º de maio) foram prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, conforme o artigo nº 224 do Código de Processo Civil.

Atendimento estendido na próxima semana

Para quem não conseguir comparecer durante o plantão de fim de semana, o TRE-PR preparou um esquema especial. Na segunda (4), terça (5) e quarta-feira (6), todos os Cartórios Eleitorais do Paraná atenderão em horário estendido, das 9h às 18h, conforme as determinações da Portaria Conjunta PRESID/CRE n° 2/2026.

Documentação necessária

Ao comparecer à unidade da Justiça Eleitoral para emitir, regularizar, revisar ou transferir o Título, os cidadãos devem apresentar:

Documento oficial de identidade com foto;

CPF (se houver);

Comprovante de residência recente (emitido há, no mínimo, três meses e, no máximo, um ano);

Certidão de quitação do serviço militar (no caso de homens que completam 19 anos no ano em que forem requerer o Título).

Atendimento On-line

Eleitores que já têm a biometria válida na Justiça Eleitoral podem acessar os serviços via autoatendimento pela internet, sem sair de casa, até o dia 6 de maio. Pela plataforma on-line é possível emitir, revisar e transferir o Título. Também é possível consultar a situação eleitoral, quitar multas e emitir certidões (de quitação, crimes eleitorais, negativa de alistamento e declaração de trabalhos eleitorais para mesários e colaboradores).

Prazo Final

O fechamento do cadastro eleitoral ocorre 151 dias antes do pleito, de acordo com o artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Esse prazo permite que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação, defina as Seções Eleitorais e produza o material necessário. Em 2026, o primeiro turno ocorrerá no dia 4 de outubro e, caso haja segundo turno, em 25 de outubro.

Dúvidas e Informações

Disque-Eleitor: 0800 640 8400 (ligação gratuita)

0800 640 8400 (ligação gratuita) WhatsApp: (41) 3330-8500

(41) 3330-8500 Autoatendimento: acessar os serviços on-line no site do TRE-PR

acessar os serviços on-line no site do TRE-PR Cartórios Eleitorais: conferir endereços e e-mails no portal