O Paraná registrou mais 75 mortes por covid-19 neste fim de semana – a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não divulgou boletim sábado (8) por problemas técnicos. Já o total de novos casos no fim de semana é de mais 1.063 pacientes infectados.

Agora, o estado soma 88.978 casos confirmados e 2.319 mortes em decorrência da covid-19.

Esses números podem estar sujeitos a alteração até que a Sesa normalize a instabilidade no sistema responsável pelo armazenamento dos exames laboratoriais.

Neste domingo, são 995 pacientes internados com covid-19. Desses pacientes, 474 estão em UTI (374 no SUS e 99 em hospitais particulares) e 521 em enfermarias (390 no SUS e 131 na rede particular).

Há ainda 910 pacientes internados que aguardam resultado de exame que confirme ou não a infecção por covid-19: 454 em UTI e 456 em enfermaria.

As 75 mortes registradas neste fim de semana são de 38 homens e 37 mulheres com idades entre 29 e 92 anos. Um paciente morreu em 11 de julho, outro em 31 de julho e os demais entre os dias 3 e 9 de agosto.

