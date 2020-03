Mais seis casos de infecção por coronavírus foram confirmados nesta segunda-feira (23) pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa). São mais três em Curitiba, dois em Cianorte, no Noroeste, e um Cascavel, no Oeste. Agora, estado tem 60 casos confirmados de covid-19. Outros 1.518 estão em investigação e 159 exames deram negativo.

Todos os novos casos são de mulheres entre 28 e 53 anos. Uma delas voltou recentemente de viagem aos Emirados Árabes e uma do estado de São Paulo. Os outros casos são de pacientes que se infectaram com outros casos cinfirmados no próprio país.

A Sesa reforça que a comunicação de novos casos é feita de forma oficial apenas pelo boletim diário. “Pedimos à população que não compartilhe notícias e informações não oficiais para evitarmos a divulgação de fakenews e posteriormente a instalação de pânico desnecessário. A informação de qualidade e oficial é uma forma de garantir a melhor e mais adequada orientação aos paranaenses”, solicita o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

