PR-180 terá detonação de rochas e bloqueio nesta quinta entre cidades

A rodovia PR-180 será interditada nesta quinta-feira (18) para detonação de rochas no km 482+800, entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, na região Sudoeste do Paraná. O bloqueio total do tráfego começará às 11h30, com previsão de liberação às 13h30, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A interdição faz parte das obras de ampliação e restauração da rodovia. Os motoristas devem se programar para evitar congestionamentos no trecho ou buscar rotas alternativas. Quem optar por aguardar o fim do bloqueio deve obedecer à sinalização provisória e às orientações dos trabalhadores no local.

A obra prevê a restauração total do pavimento da PR-180 e PR-281 em uma extensão de 40,82 quilômetros. O projeto inclui o alargamento das faixas de rolamento, pavimentação de acostamentos e implantação de terceiras faixas. Também serão realizadas melhorias na sinalização, instalação de dispositivos de segurança viária e aprimoramento do sistema de drenagem.

O investimento total nas obras é de R$ 90.849.999,00. A expectativa é que as melhorias aumentem a segurança e o conforto dos usuários da rodovia, beneficiando o tráfego entre as cidades da região.