PR-160 em Telêmaco Borba será interditada nesta sexta para obras

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizará a interdição da PR-160 em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, nesta sexta-feira (28). A medida, adiada da semana anterior devido às chuvas, visa permitir a remoção de cabos de energia elétrica como parte das obras da trincheira que conectará os bairros Vila Ozório e Socomim.

A operação, prevista para durar 1 hora, ocorrerá entre 10h e 16h. Durante esse período, haverá isolamento total da área, com suspensão do tráfego de veículos, pedestres e ciclistas. Usuários da rodovia são orientados a planejar deslocamentos alternativos com antecedência, especialmente veículos de grande porte, que devem evitar a região durante todo o período de interdição.

Moradores da Vila Ozório, Socomim e áreas adjacentes serão previamente informados pela Copel sobre a interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica durante o procedimento. O serviço será normalizado assim que os trabalhos forem concluídos.

A construção da trincheira faz parte de um Termo de Compromisso entre a Klabin e o Governo do Estado, envolvendo a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), o DER/PR e a Secretaria da Fazenda (Sefa). Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção nas proximidades do local e respeitar a sinalização provisória durante o período de interdição.