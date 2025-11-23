PR-160 em Telêmaco Borba será interditada nesta segunda para obras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) adiou para esta segunda-feira (24) a interdição da PR-160 em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais. A medida, originalmente prevista para sexta-feira (21), é necessária para a remoção de cabos de energia elétrica, como parte das obras da trincheira que conectará os bairros Vila Ozório e Socomim.

A operação deve durar 1 hora, ocorrendo entre 11h e 14h. Durante esse período, haverá isolamento total da área, com suspensão do tráfego de veículos, pedestres e ciclistas. Usuários da rodovia são orientados a planejar deslocamentos com antecedência e utilizar rotas alternativas. Veículos de grande porte devem evitar a região durante toda a interdição.

A Copel comunicará previamente os moradores da Vila Ozório, Socomim e áreas afetadas sobre a interrupção temporária no fornecimento de energia. O serviço será normalizado logo após a conclusão dos trabalhos. Recomenda-se atenção redobrada nas proximidades do local e obediência à sinalização provisória.

A construção da trincheira da Vila Ozório faz parte de um Termo de Compromisso entre a Klabin e o Governo do Estado, envolvendo a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), o DER/PR e a Secretaria da Fazenda (Sefa).