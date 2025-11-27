Poupatempo Paraná oferece atendimento via WhatsApp 24 horas por dia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os cidadãos paranaenses agora podem esclarecer dúvidas sobre o Poupatempo Paraná através do WhatsApp oficial do programa, disponível 24 horas por dia pelo número (41) 3040-2060. O serviço oferece atendimento rápido e seguro, fornecendo orientações sobre emissão de documentos, agendamentos, consultas e outros serviços.

Antes de visitar qualquer unidade do Poupatempo, recomenda-se fazer o agendamento prévio pelo site poupatempo.pr.gov.br. O portal centraliza todos os serviços digitais e permite iniciar uma conversa com o assistente virtual com apenas um clique.

O Estado também lançou um aplicativo oficial do Poupatempo Paraná para smartphones Android, reunindo os serviços mais procurados. Tanto no site quanto no aplicativo, os cidadãos podem agendar atendimento presencial, etapa essencial para agilizar o fluxo nas unidades físicas e evitar filas.

A expansão da rede física do Poupatempo Paraná continua avançando. Atualmente, o Estado conta com seis unidades oficialmente inauguradas: duas em Curitiba, uma em Londrina, uma em Ponta Grossa, uma em São José dos Pinhais e uma em Maringá. Além disso, as unidades de Foz do Iguaçu e Cascavel iniciaram operações em fase de testes recentemente.

A previsão é que até março do próximo ano, as 20 unidades planejadas do Poupatempo Paraná estejam em operação, ampliando a oferta de serviços públicos integrados e facilitando o acesso da população em todas as regiões do Estado.