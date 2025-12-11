Poupatempo Paraná inaugura unidade em Foz do Iguaçu com 240 serviços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (11) a oitava unidade do Poupatempo Paraná, localizada em Foz do Iguaçu. O programa, lançado em outubro pelo Governo do Estado, reúne em um único espaço mais de 240 serviços presenciais e digitais para atendimento ao cidadão.

A nova unidade funcionará no Cataratas JL Shopping, no estacionamento G3, com acesso de pedestres pelo piso L1 na Avenida Paraná. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A estrutura conta com 28 colaboradores e tem capacidade para atender até 3 mil pessoas por dia.

Entre os serviços disponíveis estão solicitações da Copel, Sanepar, Cohapar, Detran-PR, Secretaria da Educação, Secretaria do Trabalho, Instituto de Identificação, Procon-PR, Receita Estadual e Paranaprevidência. A unidade também contará com um posto avançado da Agência do Migrante, oferecendo mais de 40 serviços destinados à população estrangeira.

Desde 24 de novembro, quando iniciou a operação em fase de testes, a unidade já realizou 1.282 atendimentos em onze dias, demonstrando alta procura pelo serviço. O Poupatempo Paraná já está presente em outras cidades do estado, como parte do esforço do governo em modernizar e agilizar o atendimento ao público.