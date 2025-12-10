Poupatempo Paraná inaugura unidade em Cascavel com 240 serviços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugura oficialmente nesta quinta-feira (11) a nona unidade do Poupatempo no estado, localizada em Cascavel, na região Oeste. O novo espaço concentra mais de 240 serviços públicos em um único local, oferecendo maior agilidade e eficiência no atendimento à população.

A unidade, que já operava em fase de testes, está instalada no Cascavel JL Shopping e oferece serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran-PR, Copel, Sanepar, Agência do Trabalhador e Cohapar. O atendimento é realizado mediante agendamento prévio.

A solenidade de inauguração está marcada para as 14h30 e contará com a presença do secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, representando o governador Carlos Massa Ratinho Junior. O superintendente de Governança de Dados e Serviços, Leandro Moura, também estará presente para atender a imprensa.

A inauguração do Poupatempo em Cascavel faz parte da estratégia do governo estadual de modernizar o atendimento público e aproximar os serviços do Estado aos cidadãos paranaenses.