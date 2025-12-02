Poupatempo Paraná inaugura unidade em Araucária com 240 serviços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugurou nesta terça-feira (2) a sétima unidade do Poupatempo no estado, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Localizada na Rua São Vicente de Paulo, 205, a unidade oferece atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sendo a primeira do programa a funcionar fora de um shopping center.

O espaço de 600 metros quadrados conta com 23 funcionários e já estava operando em fase de testes desde 24 de novembro, tendo recebido 330 visitantes nesse período. A expectativa é de realizar cerca de 800 atendimentos por dia.

Serviços oferecidos e benefícios

A unidade disponibiliza mais de 240 serviços do Governo do Estado em um único local, incluindo emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), atendimentos de Copel, Sanepar e Detran-PR. Há também um balcão específico para serviços da Prefeitura de Araucária, como ouvidoria e orientações para empresas.

O objetivo do Poupatempo Paraná é simplificar a vida dos cidadãos, reunindo diferentes órgãos no mesmo ambiente e reduzindo deslocamentos. O programa adota um modelo digital que permite atendimento tanto presencial quanto online, visando agilizar os processos e facilitar o acesso aos serviços públicos.

Desde o lançamento em outubro, as sete unidades do Poupatempo Paraná já realizaram mais de 60 mil atendimentos no estado. Além de Araucária, o programa está presente em Curitiba, Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Cascavel, com novas unidades previstas para Foz do Iguaçu e Umuarama.