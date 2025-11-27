Poupatempo Paraná inaugura sexta unidade em Maringá com 240 serviços

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugurou nesta quinta-feira (27) a sexta unidade do Poupatempo em Maringá, no Noroeste do Estado. Instalado no Shopping Cidade, o novo espaço oferece mais de 240 serviços estaduais e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio.

A unidade, que já funcionava em fase de testes desde 17 de novembro, conta com 46 funcionários e registrou 1.085 atendimentos no período inicial. O objetivo é realizar cerca de 2.800 atendimentos diários, beneficiando a população local e regional.

Entre os serviços oferecidos estão emissão de RG, atendimentos da Sanepar, Copel e outros órgãos estaduais. O tempo médio de atendimento varia de 10 a 15 minutos, mesmo para processos mais complexos.

Desde o início do programa em outubro de 2025, o Poupatempo Paraná já realizou mais de 45 mil atendimentos em todo o Estado. Além de Maringá, existem unidades em operação em Curitiba (2), Londrina, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

O governo planeja expandir o programa, com novas unidades previstas para Araucária, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Colombo e Guarapuava até o final de 2025. Para 2026, estão programadas inaugurações em outras oito cidades, incluindo uma terceira unidade em Curitiba.

O Poupatempo Paraná visa facilitar o acesso da população aos serviços públicos, oferecendo atendimento ágil e estrutura moderna em um único local. A iniciativa tem recebido feedback positivo dos usuários, que destacam a praticidade e eficiência do sistema.