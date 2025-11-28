Poupatempo Paraná expande: Cascavel, Foz do Iguaçu e Araucária iniciam testes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Poupatempo Paraná amplia sua presença no estado com a abertura de novas unidades em fase de testes em Cascavel, Foz do Iguaçu e Araucária. O posto de Cascavel, inaugurado nesta sexta-feira (28), está localizado no Cascavel JL Shopping, com uma equipe de 30 funcionários. Em Foz do Iguaçu, o atendimento ocorre no Cataratas JL Shopping, enquanto em Araucária, o serviço está disponível no centro da cidade.

Os atendimentos nas três novas unidades são realizados mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo site, aplicativo Poupatempo Paraná ou nos totens disponíveis nos próprios locais. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Desde o início do programa, em outubro de 2025, o Poupatempo Paraná já realizou mais de 45 mil atendimentos em todo o estado. Além das novas unidades em teste, seis postos já estão em pleno funcionamento, incluindo dois em Curitiba e outros em Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

O programa oferece mais de 240 serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais e empresas públicas. Entre os serviços mais procurados estão a emissão da nova Carteira Nacional de Identidade, atendimentos da Copel e Sanepar, serviços do Detran-PR, matrículas em colégios estaduais e encaminhamento ao seguro-desemprego.

A expansão do Poupatempo Paraná prevê a instalação de 20 unidades em todas as regiões do estado até março do próximo ano, com o objetivo de realizar até 7 milhões de atendimentos anuais, proporcionando maior agilidade e comodidade no acesso aos serviços públicos para os cidadãos paranaenses.