Poupatempo Maringá registra mais de 6 mil atendimentos desde inauguração

A unidade do Poupatempo Paraná em Maringá, inaugurada em 27 de novembro no Shopping Cidade, já realizou 6.471 atendimentos. O programa reúne serviços de diversos órgãos públicos em um único local, facilitando o acesso dos cidadãos.

Entre os serviços mais procurados estão a emissão da 1ª via da carteira de identidade, captura biométrica, solicitação de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e agendamentos no balcão digital. A unidade conta com 46 funcionários e funciona das 8h às 17h, com capacidade para atender até 2.800 pessoas por dia.

O Poupatempo Paraná já realizou mais de 89 mil atendimentos em suas unidades espalhadas pelo estado, incluindo Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Maringá, Umuarama e Londrina. Novas unidades foram abertas em Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e uma terceira em Curitiba, ainda em fase inicial de operação.

Para utilizar os serviços do Poupatempo, é necessário fazer agendamento prévio através do site poupatempo.pr.gov.br ou pelo aplicativo oficial, disponível para Android. O programa também oferece atendimento via WhatsApp pelo número (41) 3040-2060, disponível 24 horas por dia para dúvidas e orientações.

A expectativa é que até março do próximo ano, todas as 20 unidades projetadas do Poupatempo Paraná estejam em operação no estado, ampliando o acesso aos serviços públicos para a população.

