Poupatempo

Poupatempo expande com novas unidades em Colombo, Guarapuava e Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 11/12/25 17h07
Foz do Iguaçu, 11 de dezembro de 2025.Roberto Dziura Jr/AEN

O Poupatempo Paraná amplia sua rede com a abertura de três novas unidades em fase de testes nos próximos dias. A unidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, inicia operações na sexta-feira (12) no Colombo Park Shopping. Na segunda-feira (15), é a vez das unidades de Guarapuava, no Centro, e da terceira unidade de Curitiba, na Avenida Paraná.

As novas unidades de Guarapuava e Curitiba funcionarão fora de shoppings, seguindo um modelo recentemente implementado em Araucária. Todas as unidades operarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio pelo site ou aplicativo Poupatempo Paraná.

O período de testes é crucial para validar sistemas, ajustar fluxos de atendimento e garantir o pleno funcionamento das unidades antes da inauguração oficial. Até o momento, as unidades já em operação registraram quase 80 mil atendimentos em todo o Estado.

O Poupatempo Paraná concentra mais de 240 serviços de diferentes órgãos estaduais em um único local, incluindo emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran-PR, Copel, Sanepar, Cohapar, Agências do Trabalhador e secretarias estaduais. A expansão da rede visa modernizar e simplificar o atendimento ao cidadão paranaense.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.