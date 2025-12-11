Poupatempo expande com novas unidades em Colombo, Guarapuava e Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Poupatempo Paraná amplia sua rede com a abertura de três novas unidades em fase de testes nos próximos dias. A unidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, inicia operações na sexta-feira (12) no Colombo Park Shopping. Na segunda-feira (15), é a vez das unidades de Guarapuava, no Centro, e da terceira unidade de Curitiba, na Avenida Paraná.

As novas unidades de Guarapuava e Curitiba funcionarão fora de shoppings, seguindo um modelo recentemente implementado em Araucária. Todas as unidades operarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio pelo site ou aplicativo Poupatempo Paraná.

O período de testes é crucial para validar sistemas, ajustar fluxos de atendimento e garantir o pleno funcionamento das unidades antes da inauguração oficial. Até o momento, as unidades já em operação registraram quase 80 mil atendimentos em todo o Estado.

O Poupatempo Paraná concentra mais de 240 serviços de diferentes órgãos estaduais em um único local, incluindo emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran-PR, Copel, Sanepar, Cohapar, Agências do Trabalhador e secretarias estaduais. A expansão da rede visa modernizar e simplificar o atendimento ao cidadão paranaense.