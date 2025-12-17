Poupatempo de Umuarama é inaugurado e rede atinge 100 mil atendimentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quarta-feira (17) a unidade Poupatempo Paraná de Umuarama, a décima do Estado e segunda da região Noroeste. Localizada no Shopping Palladium Umuarama, a nova unidade oferece cerca de 250 serviços de órgãos estaduais e empresas públicas à população.

O Poupatempo Paraná de Umuarama funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo site oficial, aplicativo para smartphones Android ou nos totens disponíveis na unidade.

A rede Poupatempo Paraná atingiu a marca de 100 mil atendimentos na terça-feira (16), com mais de 98% de aprovação dos usuários, segundo o superintendente-geral de Governança de Serviços e Dados, Leandro Moura.

Entre os serviços disponíveis, destacam-se a emissão de documentos, especialmente carteiras de identidade, além de atendimentos relacionados à Copel, Sanepar, Cohapar, Detran-PR, Secretaria da Educação, Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, entre outros órgãos.

Atualmente, existem dez unidades do Poupatempo Paraná em funcionamento, incluindo Umuarama. Outras três unidades estão em período experimental em Colombo, Guarapuava e Curitiba (bairro Boa Vista). Para 2026, estão previstas inaugurações em Campo Mourão, Pinhais, Toledo, Campo Largo, Paranaguá, Arapongas e Apucarana.