Poupatempo de Ponta Grossa atende quase 12 mil pessoas em um mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A unidade do Poupatempo Paraná no Shopping Palladium em Ponta Grossa atendeu 11.899 pessoas em pouco mais de um mês de funcionamento. O projeto visa facilitar o acesso da população a serviços públicos, reunindo atendimento de diversos órgãos e secretarias estaduais em um único local.

O Poupatempo concentra mais de 20 órgãos públicos e oferece cerca de 240 tipos de serviços. Na unidade de Ponta Grossa, os serviços mais procurados incluem emissão da 1ª via da carteira de identidade, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acesso gratuito à internet e agendamento no balcão digital.

Para utilizar os serviços, recomenda-se fazer agendamento prévio pelo site poupatempo.pr.gov.br ou pelo aplicativo oficial disponível para Android. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Fora desse horário, há totens de autoatendimento disponíveis durante o expediente do shopping.

A unidade tem capacidade para realizar até 1.700 atendimentos diários, contando com uma equipe de 30 servidores. Até março do próximo ano, o Poupatempo Paraná prevê ter 20 unidades em operação no estado.

Para esclarecer dúvidas sobre o Poupatempo Paraná, suas unidades ou serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo WhatsApp oficial do programa, disponível 24 horas por dia, no número (41) 3040-2060.