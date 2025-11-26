Poupatempo de Maringá é inaugurado com mais de 200 serviços essenciais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Poupatempo de Maringá será inaugurado nesta quinta-feira (27) no Shopping Cidade, localizado na Avenida Tuiuti, 710, Vila Nova. A nova unidade, que funcionará na Praça de Alimentação ao lado do cinema, faz parte da expansão do modelo de atendimento presencial integrado do Estado do Paraná.

O novo posto de atendimento reunirá mais de 200 serviços essenciais de diferentes órgãos governamentais em um único local. O objetivo é oferecer maior rapidez, facilidade e acolhimento aos cidadãos que necessitam de serviços públicos.

Maringá se junta a outras cidades paranaenses que já contam com unidades do Poupatempo em operação, como Curitiba (com duas unidades), Londrina, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. A expansão do programa deve continuar, com previsão de novas inaugurações em Cascavel e Foz do Iguaçu.

A cerimônia de inauguração está marcada para as 10 horas da manhã de quinta-feira, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O evento marca mais um passo na estratégia do governo estadual de simplificar e agilizar o acesso da população aos serviços públicos essenciais.