Poupatempo de Londrina atende mais de 22 mil em um mês e meio

O Poupatempo de Londrina, inaugurado em outubro no Boulevard Shopping, já realizou 22.453 atendimentos em aproximadamente um mês e meio de funcionamento. A unidade, que é a segunda do Estado e a primeira fora da capital, oferece mais de 240 tipos de serviços públicos em um único local.

A emissão e entrega de 1ª e 2ª vias de carteiras de identidade têm sido os serviços mais procurados na unidade londrinense. Além disso, muitos cidadãos utilizam o acesso gratuito à internet disponível no local para agendar serviços no balcão digital.

Entre os serviços oferecidos estão a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emplacamento de veículos, requisição de segunda via de faturas, ligação de energia elétrica e água, cadastro no programa Casa Fácil Paraná, solicitações de seguro-desemprego e busca por vagas de emprego.

O Poupatempo de Londrina também abriga o primeiro módulo do Descomplica Empresas, que oferece orientações sobre como abrir um negócio de forma simples e rápida. O Paraná conta atualmente com 975 atividades consideradas de baixo risco, que não necessitam de alvarás e licenças para iniciar o funcionamento.

Para utilizar os serviços do Poupatempo, recomenda-se fazer agendamento prévio pelo site poupatempo.pr.gov.br ou pelo aplicativo oficial disponível para smartphones Android. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Fora desse horário, mas dentro do expediente do shopping, há totens disponíveis para autoatendimento.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem utilizar o WhatsApp oficial do programa, disponível 24 horas por dia pelo número (41) 3040-2060, para obter informações sobre os serviços oferecidos e orientações de acesso.