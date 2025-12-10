Poupatempo de Foz do Iguaçu é inaugurado nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A oitava unidade do Poupatempo no Paraná será inaugurada nesta quinta-feira (11) em Foz do Iguaçu, região Oeste do Estado. O novo posto de atendimento, localizado no Cataratas JL Shopping, oferecerá mais de 240 serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais e empresas públicas, reunidos em um único espaço.

O Poupatempo tem como objetivo facilitar o acesso dos cidadãos a diversos serviços públicos. Para utilizar os serviços, é necessário realizar agendamento prévio através do site oficial do programa.

Além de Foz do Iguaçu, o Paraná já conta com unidades do Poupatempo em Curitiba (duas), São José dos Pinhais, Araucária, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. As cidades de Cascavel e Umuarama também estão com unidades em fase de testes.

A inauguração está marcada para as 9 horas da manhã, no Cataratas JL Shopping, localizado na Avenida Costa e Silva, 185, em Foz do Iguaçu. A expansão do programa visa ampliar o acesso aos serviços públicos em diferentes regiões do estado.