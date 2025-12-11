Poupatempo de Foz do Iguaçu é inaugurado com serviços para migrantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (11) a oitava unidade do Poupatempo Paraná, em Foz do Iguaçu. O novo espaço reúne mais de 240 serviços presenciais e digitais em um único local, incluindo atendimento especializado para migrantes e estrangeiros.

A unidade funciona no Cataratas JL Shopping, com acesso de pedestres pelo piso L1 na Avenida Paraná e entrada de veículos pela Avenida Costa e Silva. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com capacidade para atender até 3 mil pessoas por dia.

Entre os serviços oferecidos estão solicitações da Copel, Sanepar, Cohapar, Detran-PR, Secretaria da Educação, encaminhamento de seguro-desemprego, emissão de Carteira de Trabalho Digital, além de atendimentos do Instituto de Identificação, Procon-PR, Receita Estadual e Paranaprevidência.

Um diferencial da unidade de Foz do Iguaçu é o posto avançado da Agência do Migrante, que oferecerá mais de 40 serviços específicos para a população estrangeira. A cidade foi escolhida por concentrar, depois da capital, a maior demanda de atendimentos a pessoas estrangeiras no Paraná.

Desde 24 de novembro, quando iniciou a operação em fase de testes, a unidade já realizou 1.282 atendimentos em onze dias, demonstrando a alta procura pelo serviço na região.