Poupatempo Curitiba realiza 23 mil atendimentos em dois meses

A primeira unidade do Poupatempo Paraná, inaugurada em outubro no Shopping Estação em Curitiba, realizou 23.003 atendimentos em pouco mais de dois meses de funcionamento. O programa centraliza mais de 240 serviços de pelo menos 20 órgãos estaduais em um único local, visando facilitar o acesso da população.

Os serviços mais procurados até 14 de dezembro foram emissão e entrega de carteira de identidade, acesso gratuito à internet e agendamento no balcão digital. A unidade oferece uma ampla gama de serviços, incluindo solicitações para Copel, Sanepar, Cohapar, Detran-PR, além de matrículas escolares e encaminhamento para seguro-desemprego.

Expansão do programa no estado

O Poupatempo Paraná já realizou mais de 89 mil atendimentos em suas unidades espalhadas por Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Maringá, Umuarama e Londrina. Novas unidades estão em funcionamento em Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e uma terceira em Curitiba, ainda em estágios iniciais de atendimento.

Para utilizar os serviços, recomenda-se o agendamento prévio através do site poupatempo.pr.gov.br ou do aplicativo oficial para Android. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp oficial do programa, disponível 24 horas por dia no número (41) 3040-2060.