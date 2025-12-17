Portos do Paraná regularizam áreas e garantem R$ 5,1 bi em investimentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná e a Portos do Paraná regularizaram 100% das áreas portuárias do estado destinadas à exploração privada e concederam o Canal de Acesso ao Porto de Paranaguá em 2025. Os investimentos previstos somam R$ 5,1 bilhões, marcando uma nova fase para a logística paranaense.

Além dos valores contratuais para obras e ampliações, a Portos do Paraná recebeu R$ 1,3 bilhão em outorgas para modernizar a infraestrutura. Em 2025, os portos alcançaram movimentação recorde de 70 milhões de toneladas.

A regularização dos contratos de arrendamento, antes precários, permitirá novos investimentos e remuneração adequada à Autoridade Portuária. Estão previstos a construção de novos píeres e a expansão de estruturas existentes, visando aumentar a eficiência na movimentação de cargas.

Melhorias na infraestrutura

O novo Píer em “T” contará com dois berços de atracação e sistema de esteiras transportadoras, aumentando a capacidade de movimentação de 3 mil para 8 mil toneladas por hora em cada berço. Já o Píer “F” conectará os terminais do corredor oeste, e o Píer “L” será expandido para cargas líquidas.

O leilão do Canal de Acesso garantirá seu aprofundamento de 13,3 para 15,5 metros em cinco anos. Isso permitirá um aumento significativo na capacidade de embarque, com navios podendo carregar até 125 mil toneladas de grãos, ante as atuais 78 mil toneladas em média.