Portos do Paraná batem recorde com 70 milhões de toneladas movimentadas

Os Portos do Paraná atingiram a marca histórica de 70 milhões de toneladas movimentadas entre janeiro e meados de dezembro de 2025. O volume representa um recorde para a empresa pública e supera em 5% o total registrado no ano anterior, com 15 dias de antecedência. A expectativa é chegar a 72-73 milhões de toneladas até o final do ano, superando o planejamento técnico que previa esse patamar apenas em 2035.

O aumento da movimentação de cargas nos portos paranaenses entre 2018 e 2025 é de 32%. O Porto de Paranaguá se destaca como um dos mais importantes do mundo no embarque de grãos e farelos, sendo o maior corredor de exportação de carne de frango congelada do planeta. Entre os portos brasileiros, Paranaguá lidera na exportação de carnes, respondendo por cerca de 40% do total nacional.

Fatores que contribuíram para o recorde

O aumento do calado operacional nos berços de granéis sólidos, de 13,1 para 13,3 metros, permitiu um crescimento médio de até 1,5 mil toneladas por navio. Para navios porta-contêineres, o calado passou de 12,8 para 13,3 metros, possibilitando um aumento de aproximadamente 400 TEUs por embarcação.

A regularização de áreas arrendáveis do Porto de Paranaguá, com nove leilões realizados na Bolsa de Valores do Brasil, também contribuiu para o resultado. Os novos contratos preveem investimentos que ampliarão a eficiência na movimentação de cargas nos próximos anos.

Além disso, a construção do Moegão, maior obra pública portuária do Brasil, atingiu 80% de execução em dezembro. Quando concluído, poderá receber 24 milhões de toneladas de grãos e farelos por ano, padronizando o processo de descarga em um único ponto.