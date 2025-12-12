Porto Escola completa 10 anos e premia alunos em Paranaguá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O projeto Porto Escola, iniciativa da Portos do Paraná, completou 10 anos de atividades educativas em Paranaguá e Antonina. Nesta sexta-feira (12), 30 estudantes do 5º ano de escolas municipais foram premiados em uma cerimônia no Palácio Taguaré, em Paranaguá, como parte das comemorações do aniversário do projeto.

Ao longo de uma década, o Porto Escola recebeu 16 mil alunos, oferecendo palestras e visitas semanais à faixa portuária. As crianças aprendem sobre o funcionamento do porto, conhecem o cais e são conscientizadas sobre a importância da preservação ambiental na região.

Os alunos premiados participaram do Concurso Desenhos e Frases 2025, recebendo como recompensa um passeio de barco pela Baía de Paranaguá. Raí Marcelino da Silva, da Escola Municipal Manoel Viana, e Heloísa Veloso Sarda, da Escola Municipal Professor João Paulino Vieira Filho, foram alguns dos estudantes reconhecidos pelo concurso.

Durante a cerimônia, a Portos do Paraná homenageou Gabriely Oliveira, que participou como aluna do primeiro grupo a visitar o cais pelo projeto há 10 anos. Atualmente, Gabriely trabalha como assistente de recursos humanos no Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo) do porto.

O projeto Porto Escola tem se mostrado uma ferramenta pedagógica eficaz, influenciando positivamente a formação dos estudantes e, em alguns casos, suas futuras escolhas profissionais. A expectativa dos organizadores é que as visitas continuem pelos próximos 10 anos, mantendo a conexão entre o porto e a comunidade local.