Após três anos fora da rota de navios de passageiros, o Porto de Paranaguá volta a receber no próximo domingo (15) um cruzeiro, o transatlântico MS Hamburg. A embarcação com bandeira das Bahamas é operada por uma companhia alemã e trará 244 passageiros, a maioria europeus, além de 168 tripulantes.

O MS Hamburg deve entrar na Baía de Paranaguá na madrugada de domingo, por volta das 5 horas. Entretanto, todo o processo de aproximação e atracação deve durar em torno de duas horas. Os primeiros desembarques devem ocorrer por volta das 7h30.

No cais do Porto de Paranaguá, um receptivo estará montado para que os turistas sejam atendidos com informações, enquanto aguardam o transporte para os passeios na região. A recepção contará com um grupo de fandango, com músicas e danças tradicionais da região, guias bilíngues e materiais gráficos com informações turísticas.

Um grupo de passageiros irá até Curitiba. Os demais podem aproveitar para conhecer Paranaguá ou optar por ficar a bordo. O navio zarpa em direção ao Porto de Itajaí por volta das 19 horas.