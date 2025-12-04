Porto de Paranaguá bate recorde de movimentação de milho em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Porto de Paranaguá registrou um novo recorde de movimentação de milho na primeira semana de dezembro, com o navio MV Minoan Pioneer embarcando 77 mil toneladas no Corredor de Exportação Leste. O aumento do calado operacional, que passou de 13,1 m para 13,3 m em setembro, foi um dos principais fatores para esse marco.

O calado, distância entre a superfície da água e o ponto mais profundo da embarcação, permite que navios transportem até 1,5 mil toneladas a mais de carga. Essa mudança, aliada à eficiência operacional, fortalece a posição do porto como ponto estratégico para exportação de grãos.

Entre janeiro e novembro de 2025, o Porto de Paranaguá movimentou 4.571.970 toneladas de milho, um aumento de 351% em relação ao mesmo período de 2024. Esse crescimento é atribuído à safra recorde e à maior demanda internacional, principalmente de países do Oriente Médio e da Ásia.

A recente concessão do Canal de Acesso promete trazer ainda mais melhorias. O Consórcio Canal da Galheta Dragagem, vencedor do leilão realizado em outubro, deverá investir R$ 1,2 bilhão nos próximos cinco anos. Entre as obrigações está o aumento do calado para 15,5 metros, o que permitirá um adicional de 14 mil toneladas de granéis sólidos vegetais ou mil contêineres por navio.