Ponte de Guaratuba; veja vídeo que mostra obras do 0% ao 73%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com quase três quartos da obra concluída, a Ponte de Guaratuba já não exige mais da imaginação dos curiosos – seu desenho está visível e muito sólido na Baía de Guaratuba. Desde 2023, centenas de profissionais de diversas áreas, maquinários pesados e embarcações unem forças para tirar o projeto do papel, depois de quase três décadas de espera.

Mantendo três turnos de trabalho, a empreitada chegou a 73% de conclusão, faltando, por exemplo, apenas duas das 64 estacas previstas. Os dados são do boletim mais recente, com os números de agosto.

A construção vai agilizar o deslocamento entre Caiobá e Guaratuba, aposentando os ferry-boats – e suas filas de espera na temporada de verão –, e contribuirá com o desenvolvimento dos municípios da região. Quando estiver finalizada, a obra, executada pelo Consórcio Nova Ponte, terá mais de 1.200 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos.

Considerando ainda os acessos terrestres nas duas entradas da ponte, a obra vai abranger pouco mais de 3 km. A projeção é de que os veículos possam transitar pelo local a partir de abril de 2026. A Ponte de Guaratuba é um investimento de quase R$ 400 milhões do Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Veja no vídeo abaixo todas as etapas da obra do início até aqui!